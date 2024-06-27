25 июня Россия вызволила с подконтрольной Киеву территории 90 российских военнослужащих из плена. Взамен были переданы 90 военнопленных ВСУ. Среди освобожденных пленников – и наш земляк,

25 июня Россия вызволила с подконтрольной Киеву территории 90 российских военнослужащих из плена. Взамен были переданы 90 военнопленных ВСУ. Среди освобожденных пленников – и наш земляк, сообщил Александр Авдеев. Видео с пленными было размещено в соцсетях. Своего сына Дмитрия из Мстеры увидела его мама. Она обратилась за помощью к губернатору. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» С