25 июня Россия вызволила с подконтрольной Киеву территории 90 российских военнослужащих из плена. Взамен были переданы 90 военнопленных ВСУ. Среди освобожденных пленников – и наш земляк,
<a href="https://33live.ru/novosti/27-06-2024-voennosluzhashhego-iz-vyaznikovskogo-rajona-vyzvolili-iz-ukrainskogo-plena.html" target="_blank">Военнослужащего из Вязниковского района вызволили из украинского плена</a> - 25 июня Россия вызволила с подконтрольной Киеву территории 90 российских военнослужащих из плена. Взамен были переданы 90 военнопленных ВСУ. Среди освобожденных пленников – и наш земляк,
[url=https://33live.ru/novosti/27-06-2024-voennosluzhashhego-iz-vyaznikovskogo-rajona-vyzvolili-iz-ukrainskogo-plena.html]Военнослужащего из Вязниковского района вызволили из украинского плена[/url] - 25 июня Россия вызволила с подконтрольной Киеву территории 90 российских военнослужащих из плена. Взамен были переданы 90 военнопленных ВСУ. Среди освобожденных пленников – и наш земляк,