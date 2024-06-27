Об этом рассказал Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.

Военнослужащий вязниковец вернулся домой из украинского плена. Об этом рассказал Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.«С помощью Минобороны России и Уполномоченных по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и во Владимирской области Людмилы Романовой парня удалось вернуть на Родину», – написал губераторОбмен произошёл 25 июня, 90 российских солдат было вызволено из подконтрольной Киеву территории взамен на 90 украинских мужчин. Бойца из Владимирской области начала искать его мама, она и обратилась за помощью к главе региона.