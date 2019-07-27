Прокуратура США подала иск против россиянина Александра Винника и уже не существующей интернет-биржи криптовалют BTCE – с требованием выплатить сто миллионов долларов. Якобы – за нарушение положений закона о банковской тайне.

Прокуратура США подала иск против россиянина Александра Винника и уже не существующей интернет-биржи криптовалют BTCE – с требованием выплатить сто миллионов долларов. Якобы – за нарушение положений закона о банковской тайне, сообщает телеканал "Россия 24".По данным агентства Блумберг, в иске говорится, что Винник — занимавший на той бирже высокую должность — не зарегистрировал свою деятельность в Финансовой разведке США и не соблюдал требований по борьбе с отмыванием денег.В результате, как утверждает американская прокуратура, с территории Штатов через онлайн-биржу были переведены порядка двадцати тысяч биткоинов на сумму около трехсот миллионов долларов.Винника задержали в Греции 2 года назад – по запросу США, где его обвиняют в отмывании денег. Сам Винник называет себя политзаключённым и уже не раз объявлял голодовку в знак протеста.