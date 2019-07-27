Бари Алибасов и его группа На-На стали гостями музыкального фестиваля Жара в Баку. Легендарный продюсер впервые появился на публике после истории с отравлением средством для промывки труб. О сегодняшнем самочувствии он откровенно рассказал корреспонденту Дни.ру.

Бари Алибасов и его группа "На-На" стали гостями музыкального фестиваля "Жара" в Баку. Легендарный продюсер впервые появился на публике после истории с отравлением средством для промывки труб. О сегодняшнем самочувствии он откровенно рассказал корреспонденту "Дни.ру".Бари Каримович, как Вы относитесь к слухам, что вся это история с "Кротом" – не более чем пиар, который подогревал интерес к группе "На-На" накануне ее 30-летия?Я лежал семь дней в реанимации в коме, о чем вы говорите! И жена Лида все это время с 9 утра до 9 вечера держала меня за руку, потому что врач предупредил: "Он может не выйти из комы и надо, чтобы у него в руке было что-то живое". Плюньте в лицо тем, кто считает это пиаром. Эти слухи идиоты распускают.Но многие думают, что у Вас была банальная алкогольная интоксикация, а Вы это отравлением "Кротом" выставили!Я не пью уже лет 10. Вообще.На многочисленных ток-шоу после этой нашумевшей истории хорошо потом заработали?Ни копейки! А вот сын мой уверяет, что двадцать миллионов срубил. Врет, думаю. Я его прошу: "Подкинь мне хоть на лекарство!" Нет, не дает, исчез. С тех пор его даже не видел.А многие Вас похоронили, некрологи опубликовали!Ничего не читал, ничего не видел, ничего не знаю. Мне все равно, что там было про меня.Когда Вы окончательно поправитесь, что Вам говорят врачи?У меня пищевод узкий, осталось миллиметров семь, пища просто не проходит, поэтому проблема пропихнуть еду – приходится есть все протертое. Но уже привыкаю.На потенции Ваша тяжелая болезнь не сказалась, надеюсь? Исправно отдаете Лидии Федосеевой-Шукшиной супружеский долг?У меня в штанах как встало все, так и стоит, не падает. С сексом у меня никаких проблем не было. Наверное, потому что "Крот" я пил ртом, а не членом. Он как исправно всю жизнь работал, так и работает. Про совместных детей с ней не говорили пока, но надо подумать, сейчас это модно!