В матче Международного кубка чемпионов Атлетико на поле стадиона Метлайф в американском Ист-Ратерфорде разгромил Реал. Команды на двоих забили десять мячей, а встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу подопечных Диего Симеоне.

В матче Международного кубка чемпионов "Атлетико" на поле стадиона "Метлайф" в американском Ист-Ратерфорде разгромил "Реал". Команды на двоих забили десять мячей, а встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу подопечных Диего Симеоне.У победителей встречи покер оформил Диего Коста (1-я, 28-я, 45-я и 51-я минуты) и по разу отличились Жоау Фелиш (8), Анхель Корреа (19) и Витоло (70), а у "сливочных" мячи забили Начо (59), Карим Бензема (85) и Хавьер Эрнандес (89).Miss any of @atletienglish’s five first-half goals against @realmadriden?We got you covered with this nice compilation: pic.twitter.com/AkPVM1UBbJ— International Champions Cup (@IntChampionsCup) 27 июля 2019 г.Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль на 65-й минуте сфолил на полузащитнике "Атлетико" Тома Лемаре, после чего автор четырех мячей накинулся на игрока обороны. В результате потасовки красные карточки получили и Коста, и Карвахаль.Diego costa With a 15 man royal rumble then gets a Red card. Diego doing what Diego’s dopic.twitter.com/3nMEnYejtv— DimbaLive (@dimbalive) 27 июля 2019 г.Таким образом, "матрасники" с пятью очками занимают пятое место в турнирной таблице Международного кубка чемпионов, а команда Зинедина Зидана расположилась на девятой строчке, имея в активе два очка. "Реал" уже все свои матчи сыграл, а "Атлетико" в субботу, 10 августа встретится с "Ювентусом".