Алена Шишкова нуждается в психиатрической помощи – в этом уверены как подписчики модели, так и известные блогеры. Страшная худоба бывшей возлюбленной рэпера Тимати – следствие анорексии.

Алена Шишкова нуждается в психиатрической помощи – в этомуверены как подписчики модели, так и известные блогеры. Страшная худоба бывшейвозлюбленной рэпера Тимати – следствие анорексии.Алена Шишкова не в состоянии адекватно оценивать своювнешность. Она гордится своими иссохшими ногами, своей худобой, которая ужеопасна для жизни, пишет в своем "Живом журнале" Лена Миро."Когда-то у Шишковой была отличная фигура, но потом,как видите, что-то пошло не так. Я думаю, у бывшей нежены Тимати поехала крышана почве похудения... Шишкова обожает свою худобу, которая, на мой взгляд, ужеопасна для жизни. Не остановится – долго не протянет, и я сейчас нисколько непреувеличиваю", – убеждена популярный блогер.Лена Миро сопроводила свои рассуждения фотографиями и 155-килограммовой модели Тесс Холлидэй. По словам блогера, первая гордитсясвоими костями, вторая – "радуется своему салу", но и та, и другаянуждаются в помощи психиатра. Анорексия – ничем не лучше ожирения, заключаетЛена Миро., в самом деле, дает повод для беспокойствасвоим фанатам. Их пугают "ножки-палочки" модели. При этом на вопрос,что случилось с ногами, Алена отвечает: "все окей". Вдобавок недавно экс-возлюбленнаяТимати решила сменить имидж: она остригла свои белокурые локоны под каре ичто-то сделала с зубами – как предполагают подписчики, вставила виниры.Большинство фанатов уверены, что Шишковой пора принимать антидепрессанты.