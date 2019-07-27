Алена Шишкова нуждается в психиатрической помощи – в этом
уверены как подписчики модели, так и известные блогеры. Страшная худоба бывшей
возлюбленной рэпера Тимати – следствие анорексии.
Алена Шишкова нуждается в психиатрической помощи – в этом
уверены как подписчики модели, так и известные блогеры. Страшная худоба бывшей
возлюбленной рэпера Тимати – следствие анорексии.
Алена Шишкова не в состоянии адекватно оценивать свою
внешность. Она гордится своими иссохшими ногами, своей худобой, которая уже
опасна для жизни, пишет в своем "Живом журнале" Лена Миро.
"Когда-то у Шишковой была отличная фигура, но потом,
как видите, что-то пошло не так. Я думаю, у бывшей нежены Тимати поехала крыша
на почве похудения... Шишкова обожает свою худобу, которая, на мой взгляд, уже
опасна для жизни. Не остановится – долго не протянет, и я сейчас нисколько не
преувеличиваю", – убеждена популярный блогер.
Лена Миро сопроводила свои рассуждения фотографиями и 155-килограммовой модели Тесс Холлидэй. По словам блогера, первая гордится
своими костями, вторая – "радуется своему салу", но и та, и другая
нуждаются в помощи психиатра. Анорексия – ничем не лучше ожирения, заключает
Лена Миро.
, в самом деле, дает повод для беспокойства
своим фанатам. Их пугают "ножки-палочки" модели. При этом на вопрос,
что случилось с ногами, Алена отвечает: "все окей". Вдобавок недавно экс-возлюбленная
Тимати решила сменить имидж: она остригла свои белокурые локоны под каре и
что-то сделала с зубами – как предполагают подписчики, вставила виниры.
Большинство фанатов уверены, что Шишковой пора принимать антидепрессанты.