Жаркий летний день, середина 19-ого века. . . На берегу пруда в беседке в креслах сидит барин, перед ним на столике кофейник, в руке - трубка, в ногах лежит любимая борзая барина по кличке Ерофеич. . . Жарко. . . Скукотища. . .
Барин (лениво):
- Иван! Ива-а-ан!
Подходит Иван:
- Здесь я, барин.
- Иван, наступи Ерофеичу на хвост.
- Барин, да вы что, он же меня покусает! Никак не могу!
- Наступи, я тебе говорю, а то в солдаты отправлю! Иван наступает, борзая начинает его кусать, через минуту вся успокаивается. Иван:
- Барин, ну я же говорил - покусает!
Барин задумчиво:
- Да, Иван. . . не любит тебя Ерофеич. . .
еще анекдот!