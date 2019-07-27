С момента падения со сцены 75-летней Инны Чуриковой прошло уже больше недели. Артистка идет на поправку и даже сама высказалась о причинах инцидента.

С момента падения со сцены 75-летней Инны Чуриковой прошло уже больше недели. Артистка идет на поправку и даже сама высказалась о причинах инцидента.Чурикова заявила, что ее подвело зрение. Знаменитость не исключает, что ей придется сделать операцию на глаза.Артистка отметила, что серьезных травм она при падении со сцены не получила. "Я сама, когда упала, думала, что что-то опасное. Но мои косточки выдержали. Сейчас я в больнице лечусь. Врачи ко мне очень внимательны", – цитирует 75-летнюю актрису .Медики, в свою очередь, говорят, что состояние Инны Чуриковой тяжелое, поэтому говорить о скорой выписке по меньшей мере странно. Что происходит с артисткой, точно не известно.Напомним, что во время спектакля "Старая дева" Инна Чурикова упала со сцены. Народную артистку увезла скорая. В реанимации Института имени Склифосовского заподозрили, что она сломала ребра. К счастью, актриса отделалась ушибами.