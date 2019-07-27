Бари Алибасов не перенесет операции, врачи ждут, когда его
состояние улучшится. Сам продюсер заявил, что ему стало лучше после того, как в
квартире установили систему климат-контроля.
Бари Алибасов не перенесет операции, врачи ждут, когда его
состояние улучшится. Сам продюсер заявил, что ему стало лучше после того, как в
квартире установили систему климат-контроля.
Состояние Бари Алибасова действительно тяжелое: ему
необходима операция на пищеводе, но сейчас он ее не перенесет, утверждают
медики. Тем временем сам продюсер, хотя и выглядит сильно исхудавшим, перестал
жаловаться на здоровье.
Спустя некоторое время после сообщений об ухудшении
его состояния Алибасов появился в соцсети с очередным постом. Под фото в Instagram продюсер написал:
"Весьма комфортно чувствую себя в своей квартире после визита специалиста
по климат-контролю". Судя по всему, оборудованием жилища занялся
по рекомендации врачей – медики настаивают, что продюсеру необходим чистый
воздух и хороший отдых.
Бодрое заявление не особо соответствует его
виду на снимке. Подписчики заметили, что продюсер сильно исхудал. И немудрено -
накануне стало известно, что врачи диагностировали у продюсера сильное сужение
пищевода до 0,6 см. Кроме того, у него нашли эзофагит, гастрит, дуоденит и
дуодено-гастральный рефлюкс. Все это последствия химического ожога пищевода в
результате отравления "Кротом" – чистящим средством для труб, которое
Алибасов выпил по ошибке.