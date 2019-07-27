Бари Алибасов не перенесет операции, врачи ждут, когда его состояние улучшится. Сам продюсер заявил, что ему стало лучше после того, как в квартире установили систему климат-контроля.

Бари Алибасов не перенесет операции, врачи ждут, когда егосостояние улучшится. Сам продюсер заявил, что ему стало лучше после того, как вквартире установили систему климат-контроля.Состояние Бари Алибасова действительно тяжелое: емунеобходима операция на пищеводе, но сейчас он ее не перенесет, утверждаютмедики. Тем временем сам продюсер, хотя и выглядит сильно исхудавшим, пересталжаловаться на здоровье.Спустя некоторое время после сообщений об ухудшенииего состояния Алибасов появился в соцсети с очередным постом. Под фото в Instagram продюсер написал:"Весьма комфортно чувствую себя в своей квартире после визита специалистапо климат-контролю". Судя по всему, оборудованием жилища занялсяпо рекомендации врачей – медики настаивают, что продюсеру необходим чистыйвоздух и хороший отдых.Бодрое заявление не особо соответствует еговиду на снимке. Подписчики заметили, что продюсер сильно исхудал. И немудрено -накануне стало известно, что врачи диагностировали у продюсера сильное сужениепищевода до 0,6 см. Кроме того, у него нашли эзофагит, гастрит, дуоденит идуодено-гастральный рефлюкс. Все это последствия химического ожога пищевода врезультате отравления "Кротом" – чистящим средством для труб, котороеАлибасов выпил по ошибке.