Илья Яббаров уверен, что Ольга Рапунцель завидует своей младшей сестре
– его невесте Алене. Участник шоу Дом-2 отметил, что именно из-за этого чувства Рапунцель-старшая не может удержаться от конфликта.
Илья Яббаров уверен, что Ольга Рапунцель завидует своей младшей сестре
– его невесте Алене. Участник шоу "Дом-2" отметил, что именно из-за этого чувства Рапунцель-старшая не может удержаться от конфликта.
По словам Яббарова, у его возлюбленной есть собственная
квартира, которая досталась ей от бабушки со стороны отца. Жилплощадь пригодна
для проживания – мать сестер – Татьяна Владимировна – сделала там хороший
ремонт.
"У нас налаживаются отношения, у нас полноценная семья. У
нас есть квартира, грубо говоря, у жены, у нас есть хорошая машина. По факту,
спасибо проекту, ведущим, если мы сейчас уйдем, у нас для жизни уже есть все",
– отметил участник шоу "Дом-2".
После Илья заявил, что Ольга Рапунцель и ее супруг Дмитрий
Дмитренко пока еще не обеспечили свое будущее. Чета уже год говорит о покупке
собственной жилплощади, однако воз и ныне там.
Меж тем, поклонники отмечают, что Илья Яббаров "присосался"
к Алене Рапунцель из-за жилплощади. Мол, положил глаз на чужие апартаменты.
"***женой называет😂😂😂😂😂😂
. Потому что хата есть😂😂😂😂😂
(здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", "Уже присоседился к квартире😆она тебе не жена!!!", "Яббаров ушлый,
схватился за квартиру, а эта лохундра и довольна, хоть из-за хаты с ней будет 😂😂😂", "Ой!
А Алена радуется....глупышка...останешься ты при своих интересах....Илья не надежный
мужчина...только языком работает...больше никак не умеет.А жаааааль!" -
раскусили хитрый план Яббарова из поклонники.