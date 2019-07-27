Илья Яббаров уверен, что Ольга Рапунцель завидует своей младшей сестре – его невесте Алене. Участник шоу Дом-2 отметил, что именно из-за этого чувства Рапунцель-старшая не может удержаться от конфликта.

Илья Яббаров уверен, что Ольга Рапунцель завидует своей младшей сестре– его невесте Алене. Участник шоу "Дом-2" отметил, что именно из-за этого чувства Рапунцель-старшая не может удержаться от конфликта.По словам Яббарова, у его возлюбленной есть собственнаяквартира, которая досталась ей от бабушки со стороны отца. Жилплощадь пригоднадля проживания – мать сестер – Татьяна Владимировна – сделала там хорошийремонт."У нас налаживаются отношения, у нас полноценная семья. Унас есть квартира, грубо говоря, у жены, у нас есть хорошая машина. По факту,спасибо проекту, ведущим, если мы сейчас уйдем, у нас для жизни уже есть все",– отметил участник шоу "Дом-2".После Илья заявил, что Ольга Рапунцель и ее супруг ДмитрийДмитренко пока еще не обеспечили свое будущее. Чета уже год говорит о покупкесобственной жилплощади, однако воз и ныне там.Меж тем, поклонники отмечают, что Илья Яббаров "присосался"к Алене Рапунцель из-за жилплощади. Мол, положил глаз на чужие апартаменты."***женой называет😂😂😂😂😂😂. Потому что хата есть😂😂😂😂😂(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", "Уже присоседился к квартире😆она тебе не жена!!!", "Яббаров ушлый,схватился за квартиру, а эта лохундра и довольна, хоть из-за хаты с ней будет 😂😂😂", "Ой!А Алена радуется....глупышка...останешься ты при своих интересах....Илья не надежныймужчина...только языком работает...больше никак не умеет.А жаааааль!" -раскусили хитрый план Яббарова из поклонники.