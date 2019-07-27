Певицу Глюкозу обвинили в распаде семьи – по мнению злопыхателей, она виновата в том, что от нее ушел Александр Чистяков. Однако с такой трактовкой событий категорически не согласна Кристина Есаян. Артистка уверена, что в таких ситуациях виноват мужчина.

Певицу Глюкозу обвинили в распаде семьи – по мнениюзлопыхателей, она виновата в том, что от нее ушел Александр Чистяков. Однако стакой трактовкой событий категорически не согласна . Артисткауверена, что в таких ситуациях виноват мужчина.Певица Глюкоза подарила мужу себя и детей – а он этого неоценил. Если бы Александр Чистяков действительно любил Наталью, он никогда дажене взглянул бы в сторону другой женщины, уверена Кристина Есаян."Мы, женщины, дарим вам свою жизнь, рожаем вам детей,ухаживаем за вами – а вы просто в какой то момент меняете нас на какую-токурицу, которая в этой жизни ничего для вас не сделала! Вы просто привыкли такжить! У вас нет ценностей – говорите друг другу "люблю", а сами прилюбой проблеме подаете на разводы! То денег вам не хватает, то любви, товнимания. Это все чушь полная – значит вы никогда и не любили человека, раз таклегко от него отказались!", – эмоционально комментирует ситуацию Кристина.Артистка пожелала певице Глюкозе не зацикливаться напроблемах и идти дальше. Кристина уверена, что Наталья на своем путиобязательно встретит достойного мужчину и найдет свое счастье.Разговоры о разводе певицы Глюкозы – Натальи Ионовой – и еесупруга, бизнесмена Александра Чистякова, стали одной из самых горячих темэтого лета в российском шоу-бизнесе. Большинство пользователей Сети считают,что она сама виновата в разводе. По их мнению, она слишком сильно была занятасобой, поэтому совершенно забыла о детях и супруге. Даже многие подписчицыНатальи в Instagram оказались на стороне Александра – заявляя, что понимают, почемуон решился на такой шаг.