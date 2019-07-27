Певицу Глюкозу обвинили в распаде семьи – по мнению
злопыхателей, она виновата в том, что от нее ушел Александр Чистяков. Однако с
такой трактовкой событий категорически не согласна Кристина Есаян. Артистка
уверена, что в таких ситуациях виноват мужчина.
Певицу Глюкозу обвинили в распаде семьи – по мнению
злопыхателей, она виновата в том, что от нее ушел Александр Чистяков. Однако с
такой трактовкой событий категорически не согласна . Артистка
уверена, что в таких ситуациях виноват мужчина.
Певица Глюкоза подарила мужу себя и детей – а он этого не
оценил. Если бы Александр Чистяков действительно любил Наталью, он никогда даже
не взглянул бы в сторону другой женщины, уверена Кристина Есаян.
"Мы, женщины, дарим вам свою жизнь, рожаем вам детей,
ухаживаем за вами – а вы просто в какой то момент меняете нас на какую-то
курицу, которая в этой жизни ничего для вас не сделала! Вы просто привыкли так
жить! У вас нет ценностей – говорите друг другу "люблю", а сами при
любой проблеме подаете на разводы! То денег вам не хватает, то любви, то
внимания. Это все чушь полная – значит вы никогда и не любили человека, раз так
легко от него отказались!", – эмоционально комментирует ситуацию Кристина.
Артистка пожелала певице Глюкозе не зацикливаться на
проблемах и идти дальше. Кристина уверена, что Наталья на своем пути
обязательно встретит достойного мужчину и найдет свое счастье.
Разговоры о разводе певицы Глюкозы – Натальи Ионовой – и ее
супруга, бизнесмена Александра Чистякова, стали одной из самых горячих тем
этого лета в российском шоу-бизнесе. Большинство пользователей Сети считают,
что она сама виновата в разводе. По их мнению, она слишком сильно была занята
собой, поэтому совершенно забыла о детях и супруге. Даже многие подписчицы
Натальи в Instagram оказались на стороне Александра – заявляя, что понимают, почему
он решился на такой шаг.