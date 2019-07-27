Меган Маркл сумела завоевать расположение Елизаветы II. При двое отмечают, что герцогиня Сассекская теперь нравится королеве больше, чем Кейт Миддлтон. Тем не менее, в день своего рождения Меган удостоится воспитательной беседы, которую проведет с ней Ее Величество.

Меган Маркл сумела завоевать расположение Елизаветы II. При двое отмечают, чтогерцогиня Сассекская теперь нравится королеве больше, чем Кейт Миддлтон. Тем неменее, в день своего рождения Меган удостоится воспитательной беседы, которуюпроведет с ней Ее Величество.Меган Маркл отметит день рождения 4 августа – супруге принцаГарри исполнится 38 лет. Первый подарок герцогиня Сассекская уже получила: ЕлизаветаII предложила отметитьэту дату в королевской резиденции в Балморале, в Шотландии."Поездка в шотландский замок – хорошая возможность дляМеган приватно пообщаться с королевой и услышать ее мнение о том, чтопроисходит. Я думаю, что во время тихих прогулок по реке Елизавета II могла быдать ей несколько советов", – прокомментировал новость журналистам экспертФил Дампир.Эксперт отмечает, что королева испытывает к Меган Марклсимпатию – именно поэтому собирается ей кое-что объяснить и предостеречь отошибок. Дампир уверяет, что 93-летняяЕлизавета II, принц Чарльз и его супруга Камилла очень любят Меган Маркл исчитают ее привлекательной и умной, пишет Daily Mail.Отмечается, что Ее Величество хочет поддержать после того, как герогиня Сассекская несколько раз вызвала неудовольствиепублики. В частности, обществу не нравится, что что герцогиня часто хлопает владоши во время официальных выходов. Осудили супругу принца Гарри и за то, чтоона появилась на турнире в Уимблдоне в джинсах.В свою очередь, считает приглашение в королевскуюрезидентцию большой честью. Тем более, что эта поездка станет первой не толькодля нее, но и для новорожденного сына Арчи. Сообщается, что королева приготовиладля герцогини Сассекской "продуманный подарок". Кроме того, в честьпервого визита в замок правнука Елизаветы II будет испечен особый торт.