Меган Маркл сумела завоевать расположение Елизаветы II. При двое отмечают, что
герцогиня Сассекская теперь нравится королеве больше, чем Кейт Миддлтон. Тем не
менее, в день своего рождения Меган удостоится воспитательной беседы, которую
проведет с ней Ее Величество.
Меган Маркл сумела завоевать расположение Елизаветы II. При двое отмечают, что
герцогиня Сассекская теперь нравится королеве больше, чем Кейт Миддлтон. Тем не
менее, в день своего рождения Меган удостоится воспитательной беседы, которую
проведет с ней Ее Величество.
Меган Маркл отметит день рождения 4 августа – супруге принца
Гарри исполнится 38 лет. Первый подарок герцогиня Сассекская уже получила: Елизавета
II предложила отметить
эту дату в королевской резиденции в Балморале, в Шотландии.
"Поездка в шотландский замок – хорошая возможность для
Меган приватно пообщаться с королевой и услышать ее мнение о том, что
происходит. Я думаю, что во время тихих прогулок по реке Елизавета II могла бы
дать ей несколько советов", – прокомментировал новость журналистам эксперт
Фил Дампир.
Эксперт отмечает, что королева испытывает к Меган Маркл
симпатию – именно поэтому собирается ей кое-что объяснить и предостеречь от
ошибок. Дампир уверяет, что 93-летняя
Елизавета II, принц Чарльз и его супруга Камилла очень любят Меган Маркл и
считают ее привлекательной и умной, пишет Daily Mail.
Отмечается, что Ее Величество хочет поддержать после того, как герогиня Сассекская несколько раз вызвала неудовольствие
публики. В частности, обществу не нравится, что что герцогиня часто хлопает в
ладоши во время официальных выходов. Осудили супругу принца Гарри и за то, что
она появилась на турнире в Уимблдоне в джинсах.
В свою очередь, считает приглашение в королевскую
резидентцию большой честью. Тем более, что эта поездка станет первой не только
для нее, но и для новорожденного сына Арчи. Сообщается, что королева приготовила
для герцогини Сассекской "продуманный подарок". Кроме того, в честь
первого визита в замок правнука Елизаветы II будет испечен особый торт.