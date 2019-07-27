На Московской кольцевой автодороге (МКАД) в результате столкновения сразу пяти автомашин – двух грузовых и трех легковых – погиб человек, еще трое пострадали.

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) в результате столкновения сразу пяти автомашин – двух грузовых и трех легковых – погиб человек, еще трое пострадали.Источник в столичных экстренных службах сообщил, что инцидент произошел на внешней стороне МКАД между Волгоградским и Рязанским проспектами, передает ТАСС. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины случившегося. Движение районе аварии затруднено.