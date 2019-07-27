Алла Пугачева известна не только своими песнями, но и крылатыми выражениями. Поклонники артистки вспомнили совет Примадонны о том, как различать людей – и разместили его в Instagram.

Алла Пугачева известна не только своими песнями, но икрылатыми выражениями. Поклонники артистки вспомнили совет Примадонны о том,как различать людей – и разместили его в Instagram.Архивная фотография Аллы Пугачевой появилась в микроблогедочери Примадонны и шоумена Максима Галкина, Лизы. В подписи к снимку – словапевицы, которые стали афоризмом."Не нужно бояться тех, кто не любит. Нужно бояться тех,кто делает вид, что любит", – приводят авторы выражение Примадонны.Этому афоризму уже много лет, выражение успело стать крылатым. Однако, как утверждают поклонники семьи Пугачевой в комментариях, актуальности реплика не теряет и по сей день, передает Пятый канал.Максим Галкин тем временем ждет авторских от Лаймы Вайкуле.Шоумен так пошутил после того, как вместе с посетил фестиваль"Рандеву", который известная латвийская исполнительница уже не первыйгод организует в Юрмале. Вайкуле спела песню Примадонны "Мэри".Звездное семейство сейчас отдыхает на рижском взморье. , Максим Галкин, Лиза и Гарри весело проводят время. Не так давно онибыли в зоопарке, куда отправились с друзьями – Игорем Николаевым и его родными.