Ольга Бузова никак не наладит свою личную жизнь. И вряд ли
ее ждет семейное счастье в будущем. Но это плата за успех: карьеру звезде обещают
головокружительную.
Ольга Бузова никак не наладит свою личную жизнь. И вряд ли
ее ждет семейное счастье в будущем. Но это плата за успех: карьеру звезде обещают
головокружительную.
Ольга Бузова получила все, что нужно для успешной карьеры.
Звезда "Дома-2" обзавелась необходимыми связями, у нее есть все
способности и таланты для продвижения. Но вот в личной жизни просвета у поющей
ведущей не видно, заявил "Дням.Ру" клинический психолог и эзотерик .
"Я не буду комментировать ее отношения с Тимуром Батрутдиновым
– это их личное дело. Я не вижу мужчину, который будет постоянно рядом с ней.
Даже если будет свадьба – что сомнительно – брак долго не продлится. В то же
время, я ее вижу с одним ребенком – и очень большая вероятность, что это будет
девочка", – сказал Рзаев.
Психолог также отметил, что у него вызывает опасение
состояние здоровье Ольги Бузовой. Он считает, что у певицы проблемы с нервной и
иммунной системами, а также не в порядке щитовидная железа.
Напомним, личная жизнь снова оказалась в
центре внимания после недавнего ее появления на сцене в компании с шоуменом
Тимуром Батрутдиновым. Слухи об их теплых отношениях ходят давно. Однако звезда
как-то признавалась, что ждет инициативы резидента Comedy Club. А тот делать первый шаг
не торопится.
и Тимур Батрутдинов скоро примут участие в
реалити-шоу, где певица будет помогать шоумену в выборе невесты. По условиям
проекта, если подходящую кандидатуру найти не удастся, Ольга и Тимур должны
пожениться.