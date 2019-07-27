Ольга Бузова никак не наладит свою личную жизнь. И вряд ли ее ждет семейное счастье в будущем. Но это плата за успех: карьеру звезде обещают головокружительную.

Ольга Бузова никак не наладит свою личную жизнь. И вряд лиее ждет семейное счастье в будущем. Но это плата за успех: карьеру звезде обещаютголовокружительную.Ольга Бузова получила все, что нужно для успешной карьеры.Звезда "Дома-2" обзавелась необходимыми связями, у нее есть всеспособности и таланты для продвижения. Но вот в личной жизни просвета у поющейведущей не видно, заявил "Дням.Ру" клинический психолог и эзотерик ."Я не буду комментировать ее отношения с Тимуром Батрутдиновым– это их личное дело. Я не вижу мужчину, который будет постоянно рядом с ней.Даже если будет свадьба – что сомнительно – брак долго не продлится. В то жевремя, я ее вижу с одним ребенком – и очень большая вероятность, что это будетдевочка", – сказал Рзаев.Психолог также отметил, что у него вызывает опасениесостояние здоровье Ольги Бузовой. Он считает, что у певицы проблемы с нервной ииммунной системами, а также не в порядке щитовидная железа.Напомним, личная жизнь снова оказалась вцентре внимания после недавнего ее появления на сцене в компании с шоуменомТимуром Батрутдиновым. Слухи об их теплых отношениях ходят давно. Однако звездакак-то признавалась, что ждет инициативы резидента Comedy Club. А тот делать первый шагне торопится.и Тимур Батрутдинов скоро примут участие вреалити-шоу, где певица будет помогать шоумену в выборе невесты. По условиямпроекта, если подходящую кандидатуру найти не удастся, Ольга и Тимур должныпожениться.