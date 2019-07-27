Даже в редкие теплые июльские дни не становится для звезд российского шоу-бизнеса поводом для того, чтобы отдохнуть от сплетен, скандалов и интриг. С свежей подборке мы собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 июля 2019 года.

Даже в редкие теплые июльские дни не становится для звезд российского шоу-бизнеса поводом для того, чтобы отдохнуть от сплетен, скандалов и интриг. С свежей подборке мы собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 июля 2019 года.Алла Пугачева известна не только своими песнями, но и крылатыми выражениями. Поклонники артистки вспомнили совет Примадонны о том, как различать людей – и разместили его в Instagram.Архивная фотография Аллы Пугачевой появилась в микроблоге дочери Примадонны и шоумена Максима Галкина, Лизы. В подписи к снимку – слова певицы, которые стали афоризмом.Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 июля 2019 года, в и специальных .