Дмитрий Марьянов не страдал от алкоголизма. По какой причине
актер оказался в нелегальной клинике – до сих пор неясно.
Дмитрий Марьянов не страдал от алкоголизма. По какой причине
актер оказался в нелегальной клинике – до сих пор неясно.
Два года прошло со дня трагической смерти Дмитрия Марьянова.
Раскрываются все новые, неизвестные прежде подробности его жизни и правда о
последних днях известного актера.
Смерть Дмитрия Марьянова потрясла Ольгу Аносову – первую
гражданскую жену артиста, которая родила ему сына Даниила. По словам известной
в прошлом модели, самое страшное началось
после трагедии. Стали всплывать ужасные подробности.
"О последних днях его жизни я узнала много такого, что
приводит меня в ужас. Все эти обстоятельства имеют отношение к уголовному делу,
но о нем мы сейчас говорить не будем", – рассказала Аносова журналистам.
Ольга – да и многие друзья Дмитрия Марьянова – утверждает,
что он не был алкоголиком. Актер мог, конечно, иногда выпить – но в меру,
бывшая пассия никогда не видела его пьяным. То же говорит и сын Марьянова. По какой причине Дмитрий оказался в нелегальной клинике – выясняет следствие.
Более того, активно помогал своим друзьям,
страдающим зависимостью. В частности, по словам Ольги, артист помог одному
очень влиятельному и известному человеку избавиться от наркотиков. "Не
буду называть его имени. Он успешен и известен в своей сфере. Уже после похорон
он рассказал мне о том, как Дима спас ему жизнь, и признался, что обязан ему
всем, что имеет", – рассказала Аносова в интервью "МК".
Выясняется, что не только два года платил
за лечение друга от наркотической зависимости. Актер его полностью обеспечивал,
занимался его делами – а когда то, наконец, излечился, помог крупной суммой
денег для нового старта.