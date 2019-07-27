Дмитрий Марьянов не страдал от алкоголизма. По какой причине актер оказался в нелегальной клинике – до сих пор неясно.

Дмитрий Марьянов не страдал от алкоголизма. По какой причинеактер оказался в нелегальной клинике – до сих пор неясно.Два года прошло со дня трагической смерти Дмитрия Марьянова.Раскрываются все новые, неизвестные прежде подробности его жизни и правда опоследних днях известного актера.Смерть Дмитрия Марьянова потрясла Ольгу Аносову – первуюгражданскую жену артиста, которая родила ему сына Даниила. По словам известнойв прошлом модели, самое страшное началосьпосле трагедии. Стали всплывать ужасные подробности."О последних днях его жизни я узнала много такого, чтоприводит меня в ужас. Все эти обстоятельства имеют отношение к уголовному делу,но о нем мы сейчас говорить не будем", – рассказала Аносова журналистам.Ольга – да и многие друзья Дмитрия Марьянова – утверждает,что он не был алкоголиком. Актер мог, конечно, иногда выпить – но в меру,бывшая пассия никогда не видела его пьяным. То же говорит и сын Марьянова. По какой причине Дмитрий оказался в нелегальной клинике – выясняет следствие.Более того, активно помогал своим друзьям,страдающим зависимостью. В частности, по словам Ольги, артист помог одномуочень влиятельному и известному человеку избавиться от наркотиков. "Небуду называть его имени. Он успешен и известен в своей сфере. Уже после похоронон рассказал мне о том, как Дима спас ему жизнь, и признался, что обязан емувсем, что имеет", – рассказала Аносова в интервью "МК".Выясняется, что не только два года платилза лечение друга от наркотической зависимости. Актер его полностью обеспечивал,занимался его делами – а когда то, наконец, излечился, помог крупной суммойденег для нового старта.