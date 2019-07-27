Дипломаты российского посольства в Корейской Народно-Демократической Республике провели вторую встречу с задержанными Северной Кореей моряками рыболовного судна. Проведен медицинский осмотр экипажа. В сообщении говорится, что состояние моряков оценивается как удовлетворительное.

Дипломаты российского посольства в Корейской Народно-Демократической Республике провели вторую встречу с задержанными Северной Кореей моряками рыболовного судна.Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook. Отмечается, что встреча была проведена в пятницу, 26 июля.Проведен медицинский осмотр экипажа. В сообщении говорится, что состояние моряков оценивается как удовлетворительное. Экипажу даны необходимые рекомендации по пребыванию в стране с тяжелыми климатическими условиями. Также отмечен факт оптимистичного настроя россиян.Корейская сторона поставила на судно десять тонн воды, с капитаном также согласован список продуктов питания. В сообщении отмечается, что южнокорейские моряки, в отношении которых разбирательство уже закончено, вернулись на судно.В настоящее время посольство продолжает работать с компетентными ведомствами КНДР, чтобы скорее завершить расследование и возвращение экипажа на родину.Ранее сообщалось, что российское судно "Сянхайлинь-8" было задержано пограничной службой КНДР в ночь на 17 июля. На борту находились семнадцать членов экипажа, в их числе два гражданина Южной Кореи. Причиной задержания судна стало нарушение водных границ страны российскими рыбаками.В компании-судовладельце отметили, что судно шло обычным путем и не пресекало двенадцатимильную зону. Росрыболовство, в свою очередь, считает задержание неправомерным.