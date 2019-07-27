Женская сборная России по водному поло выразила соболезнования погибшим и пострадавшим в результате обрушения двухэтажной конструкции в одном из ночных клубов южнокорейского города Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

Женская сборная России по водному поло выразила соболезнования погибшим и пострадавшим в результате обрушения двухэтажной конструкции в одном из ночных клубов южнокорейского города Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта."Российская сборная в этот момент находилась в деревне спортсменов, никого из нашей команды там не было, так что у нас все живы-здоровы, – сообщил тренер ватерполисток Александр Гайдуков, слова которого приводит ТАСС. – Наша команда выражает соболезнования погибшим и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в этой трагедии, которая, безусловно, омрачила спортивный праздник".Напомним, в результате происшествия двое погибли, а также пострадали 17 человек. Среди получивших травмы пловцы из США, Новой Зеландии, Нидерландов, Италии и Бразилии.