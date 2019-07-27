В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможности провокаций. Он подчеркнул, что порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом.

В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций. Одновременно он подчеркнул, что власти обеспечат порядок в городе в соответствии с действующим законом, а попытки ультиматумов и организация беспорядков ни к чему хорошему не приведут.Как заявили в Главном управлении МВД РФ по городу Москве и в департаменте региональной безопасности, уведомлений о согласовании акции в органы государственной власти не поступало, соответственно, участие в ней является незаконным, передает ТАСС. В свою очередь, прокуратура Москвы, заявила об ответственности за участие в несанкционированной акции.