После просьбы президенту Украины Владимиру Зеленскому пустить поезда в Крым, появилась похожая петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией. Соответствующий документ опубликован на сайте главы украинского государства.

После просьбы президенту Украины Владимиру Зеленскому пустить поезда в Крым, появилась похожая петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией. Соответствующий документ опубликован на сайте главы украинского государства.Автор обращения Виктория Темченко заявляет, что из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями. Петиция зарегистрирована 25 июля. На утро субботы, 27 июля, она набрала пока более 70 голосов, сообщает РИА Новости.Прямое авиасообщение между Россией и Украиной отсутствует с октября 2015 года. Также Киев запретил российским авиакомпаниям использовать его воздушное пространство для транзитных полетов. Украинские власти объяснили это необходимостью обеспечить национальную безопасность в ответ на якобы агрессивные действия России.Ранее сообщалось, что похожая петиция, касающаяся железнодорожного сообщения, появилась на сайте президента Украины. Автор обращения Ростислав Кохно утверждает, что сейчас в Крым ездить дорого и долго, потому он предлагает Зеленскому своим указом разрешить гражданам Украины посещать данную территорию. Для того, чтобы глава украинского государства рассмотрел петицию, ей необходимо набрать в течение трех месяцев 25 тысяч голосов.Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал данное обращение. Он заявил, что власти полуострова готовы возобновить железнодорожное сообщение с Украиной. Фикс отметил, что это позволит украинцам более комфортно добираться до курортов.Движение автобусов и поездов через границу с Крымом было приостановлено в конце 2014 года.