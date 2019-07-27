Мужчина уехал в лес на велосипеде и не вернулся

Мужчина уехал в лес на велосипеде и не вернулсяСообщение о пропавшем мужчине поступило в дежурную часть полиции вечером 25 июля.Тревогу забила супруга грибника. Она рассказала, что утром около 10.00 её 53-летний муж уехал на велосипеде в лес за грибами и не вернулся. Женщину особенно беспокоило, что супруг ранее перенёс инсульт и ещё не совсем оправился от удара.Стражи порядка оперативно выехали к лесополосе, где предположительно находился пропавший. Поиски велись до глубокой ночи, но результатов не дали. Возобновили розыск ранним утром 26 июля. Отряд из 33 полицейских цепью прошёл лесной массив и около 12.00 обнаружил мужчину. Как выяснилось, ориентацию в пространстве он потерял практически сразу, как только вошёл в лес. Найти путь к дороге самостоятельно грибник не смог, а сотовый телефон нерехтчанин с собой не взял. После безуспешных попыток найти дорогу домой, мужчина обессилел и провёл ночь на опушке, где его и нашли. Мужчина доставлен домой. Он чувствует себя хорошо.Всего с начала грибного сезона в лесах костромской области потерялось более 30 человек. 13 из них заблудились на этой неделе. 1 мужчину спасти не удалось. Остальные благополучно возвращены домой.