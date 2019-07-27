Водитель одной машины погиб. В другом автомобиле пострадали две пассажирки

Водитель одной машины погиб. В другом автомобиле пострадали две пассажиркиКак сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, 27 июля, около 4:00 на 105 километре автодороги М7 «Волга» в Петушинском районе 61-летний водитель автомобиля KIA Sportage, двигаясь в сторону Владимира, столкнулся с движущимся в попутном направлении большегрузом MAN.По предварительным данным, после этого KIA вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Renault. Кроссовер вынесло на полуприцеп большегруза MAN.В результате ДТП погиб водитель автомобиля Renault. Травмы различной степени тяжести получили две пассажирки KIA. Также госпитализирована пассажирка Renault.