Глава правозащитной организации Агора Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.По его данным, следователи пришли в штабы Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова и в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), глава которого Иван Жданов также пытался выдвинуть свою кандидатуру на выборах. По поступающим данным, обыск в ФБК завершен, изъяты несколько компьютеров и мобильных телефонов., передает ТАСС.Ранее у некоторых снятых с выборов в Мосгордуму кандидатов были проведены обыски в рамках расследования уголовного дела о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома, возбужденного по результатам проведенной проверки после несанкционированного митинга возле здания ведомства.Как сообщалось, в несанкционированной акции приняли участие около 1000 человек. Изначально ее участники собрались в Новопушкинском сквере, откуда проследовали до мэрии Москвы и здания Мосгоризбиркома на Моховой улице. По информации Следственного комитета, участники организовавшего митинг движения угрожали применением насилия в отношении членов избирательных комиссий.