В Бишкеке начал работу Форум лидеров молодежи России и Киргизии. Он продлится до 30 июля. Участники обсуждают предпринимательство, роль сельской молодежи в развитии регионов, а также добровольчество как метод налаживания международного сотрудничества.

В Бишкеке начал работу Форум лидеров молодежи России и Киргизии. Он продлится до 30 июля. Участники обсуждают предпринимательство, роль сельской молодежи в развитии регионов, а также добровольчество как метод налаживания международного сотрудничества.Премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев назвал сильные стороны взаимоотношений с Россией: это экономические связи, проекты в сфере энергетики и промышленности. Он уверен: в дальнейшем, именно молодежь должна способствовать укреплению двусторонних связей, отмечает телеканал "Россия 24".