В строящемся загородном доме полузащитника лондонского Арсенала Мохамеда Эль-Ненни в Египте обнаружено мертвое неопознанное тело. Труп обнаружил отец футболиста.

В строящемся загородном доме полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни в Египте обнаружено мертвое неопознанное тело. Труп обнаружил отец футболиста. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на 24.ae, правоохранительные органы начали расследование инцидента.Эль-Ненни перешел в "Арсенал" из "Базеля" за 12,5 миллионов евро зимой 2016 года. В минувшем сезоне 27-летний хавбек в составе лондонской команды принял участие в 17 играх и отдал одну голевую передачу. Также на его счету 75 матчей и шесть голов за сборную Египта.