На станцию Нижний Бестях прибудет первый пассажирский поезд, который впервые откроет регулярное пассажирское сообщение. Железнодорожный вокзал Нижнего Бестяха сможет одновременно принимать до 100 пассажиров в сутки.

На станцию Нижний Бестях прибудет первый пассажирский поезд, который впервые откроет регулярное пассажирское сообщение. Железнодорожный вокзал Нижнего Бестяха сможет одновременно принимать до 100 пассажиров в сутки.Для удобства путешествующих предусмотрены комнаты отдыха, имеется комната матери и ребенка, для маломобильных граждан вокзал оснащен пандусами и лифтом. До этого момента пассажирское сообщение здесь отсутствовало, отмечает телеканал "Россия 24".