Мария Порошина рассказала о проблемах в отношениях с
дочерью. Актриса призналась, что в деле воспитания очень помогает отец Полины,
Гоша Куценко. Он очень строгий родитель.
Мария Порошина рассказала о проблемах в отношениях с
дочерью. Актриса призналась, что в деле воспитания очень помогает отец Полины,
Гоша Куценко. Он очень строгий родитель.
Мария Порошина так и не раскрыла тайну – кто же отец ее
пятого ребенка. Поклонники, перебирая кандидатов на эту роль, добрались уже до
близкого друга актрисы – Ярослава Бойко. Слишком много в последнее время
появляется совместных фотографий этих артистов, да еще они на снимках нежно
обнимаются.
Сама Мария Порошина тем временем пишет лестные отзывы о
своей давней любви и отце ее ребенка – актере Гоше Куценко. Пост в Instagram, в целом, посвящен отношениям
с Полиной, которой уже исполнилось 23 года. Девушка уже и сама состоявшаяся
актриса, снималась в нескольких фильмах и сериалах.
Тем не менее, для Марии Порошиной Полина – дочь, которую все
еще надо воспитывать. И Гоша Куценко в этом деле актрисе очень помогает.
"В отношениях со
взрослыми дочерьми самое сложное – не перейти грань "подружка – мама"...
Не знаю, что проще: объяснить правила поведения маленькому ребенку или в чем-то
убедить Полину. Я уважаю в ней личность, но и эта личность порой ошибается... Гоша
постоянно на связи, контролирует ее так, что нам и не снилось!", -
написала . Актриса добавила, что некоторые поступки дочери
Куценко наотрез отказывается понимать.
и Гоша Куценко были вместе на протяжении пяти
лет. Брак свой актеры так и не зарегистрировали. Дочь Полина родилась в 1996
году.