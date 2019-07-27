Мария Порошина рассказала о проблемах в отношениях с дочерью. Актриса призналась, что в деле воспитания очень помогает отец Полины, Гоша Куценко. Он очень строгий родитель.

Мария Порошина рассказала о проблемах в отношениях сдочерью. Актриса призналась, что в деле воспитания очень помогает отец Полины,Гоша Куценко. Он очень строгий родитель.Мария Порошина так и не раскрыла тайну – кто же отец еепятого ребенка. Поклонники, перебирая кандидатов на эту роль, добрались уже доблизкого друга актрисы – Ярослава Бойко. Слишком много в последнее времяпоявляется совместных фотографий этих артистов, да еще они на снимках нежнообнимаются.Сама Мария Порошина тем временем пишет лестные отзывы освоей давней любви и отце ее ребенка – актере Гоше Куценко. Пост в Instagram, в целом, посвящен отношениямс Полиной, которой уже исполнилось 23 года. Девушка уже и сама состоявшаясяактриса, снималась в нескольких фильмах и сериалах.Тем не менее, для Марии Порошиной Полина – дочь, которую всееще надо воспитывать. И Гоша Куценко в этом деле актрисе очень помогает."В отношениях совзрослыми дочерьми самое сложное – не перейти грань "подружка – мама"...Не знаю, что проще: объяснить правила поведения маленькому ребенку или в чем-тоубедить Полину. Я уважаю в ней личность, но и эта личность порой ошибается... Гошапостоянно на связи, контролирует ее так, что нам и не снилось!", -написала . Актриса добавила, что некоторые поступки дочериКуценко наотрез отказывается понимать.и Гоша Куценко были вместе на протяжении пятилет. Брак свой актеры так и не зарегистрировали. Дочь Полина родилась в 1996году.