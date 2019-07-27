После серьезной травмы на Жаре в Баку (певица с корнем вырвала ноготь на большом пальце ноги и была госпитализирована в клинику на скорой помощи прямо с красной дорожки), Анита Цой не отменила свое выступление. Пока передвигаться без посторонней помощи артистка не может, поэтому на красную дорожку Жары она выехала на коляске.

После серьезной травмы на "Жаре" в Баку (певица с корнем вырвала ноготь на большом пальце ноги и была госпитализирована в клинику на "скорой помощи" прямо с красной дорожки), Анита Цой не отменила свое выступление. Пока передвигаться без посторонней помощи артистка не может, поэтому на красную дорожку "Жары" она выехала на коляске."Сегодняшний день я провела в коляске: ездила на репетиции, перемещалась по Баку – вздохнула Анита в интервью "Дни.ру" - И все время думала о тех людях, которые вынуждены это делать постоянно. Это очень сложно. Мало мест, куда человек на коляске может добраться самостоятельно. И, конечно, поняла, какое важное значение имеет доступная архитектура городов".Народ был в шоке увидев любимую артистку в инвалидном кресле. Но, как настоящий артист, долго в сидячем положении перед зрителями Анита быть не смогла. Она встала и на сильных обезболивающих ярко отработала свой номер. Даже повязку на ноге певица превратила в настоящий арт-объект, украсив ее яркими стразами.“К сожалению, из-за происшествия, теперь я не могу "выгулять"свои красивые платья. Все они под высокие каблуки, которые мне сейчас недоступны. Но "Жара"– это праздник, хорошее настроение. Я решила украсить свою повязку стразами, чтобы добавить блеска в свой сегодняшний образ. Ведь не смотря ни на что, шоу должно продолжаться!"В своем инстаграме Анита поделилась шокирующими кровавыми видео вчерашнего происшествия. Певица поблагодарила подписчиков за слова поддержки и их волнение. Анита заверила, что чувствует себя хорошо и скоро восстановится.Поддержала Аниту Цой подруга Лолита Милявская. Она подарила певице эксклюзивную селфи-палку, чтобы было удобно делать яркие снимки с музыкального фестиваля "Жара".