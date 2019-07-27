Спикер Госдумы Вячеслав Володин продолжает поездку по своему избирательному округу. В субботу, 27 июля, законодатель находится в Пензенской области. Помимо прочего, парламентарий поднял вопрос благоустройства придомовых территорий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин продолжает поездку по своему избирательному округу. В субботу, 27 июля, законодатель находится в Пензенской области. Помимо прочего, парламентарий поднял вопрос благоустройства придомовых территорий.В Пензе спикер Госдумы посетил территорию одного из жилых комплексов. Она считается одним из лучших примеров благоустройства. Во дворах – множество зон отдыха для всех возрастных групп.Осмотрев территорию, Вячеслав Володин призвал внедрять использованные в жилом комплексе технологии благоустройства по всей стране. "Эти стандарты нам необходимо закрепить на законодательном уровне", – подчеркнул спикер Госдумы.При комплексной застройке территорий необходимо возводить социальные объекты – детсад, школу, поликлинику, больницу, также нужно создавать места для отдыха местных жителей, подчеркнул Володин. Возможности досуга должны быть у всех возрастных категорий, отметил законодатель."Продавать надо не жилье, а хорошее настроение, возможность выйти и с ребятишками отдохнуть. Это подход не просто современный, этот подход будет повсеместно использоваться, и в мире это тренд", – отметил спикер Госдумы.В Пензе председатель нижней палаты ознакомился с работой высокотехнологичного домостроительного комбината. На нем действует линия по выпуску современный панелей для строительства жилья. Производство полностью автоматизировано.В ходе визита спикера глава предприятия попросил председателя Госдумы рассмотреть на законодательном уровне вопрос введения термина "региональный системообразующий застройщик" для местных девелоперов – компаний полного цикла, которые реализуют проекты комплексной застройки, возводят не менее 150 тысяч квадратных метров жилья.Также Володина попросили дать застройщикам возможность привлекать средства дольщиков без использования эскроу-счетов, если степень готовности объекта составляет 6%.Спикер предложение поддержал и обещал проработать вопрос.Градостроительству и созданию комфортной среды в жилых районах спикер Госдумы уделяет много внимания. Завершая весеннюю сессию нижней палаты, он призвал законодательно закрепить строительство жилья вместе с социальными объектами.Нередко жилые дома строятся без соцобъектов – школ, поликлиник, детских садов, а также без магазинов, посетовал спикер. По его словам, необходимо обязать местную власть при строительстве новых районов предусматривать возведение социальных объектов.Вопросы градостроительства также обсуждались в рамках недавнего заседания Совета по развитию городских территорий и общественных пространств. Нужно создавать комфортные условия для жизни человека вне зависимости оттого, в каком районе он живет, отмечал спикер Госдумы.Он призвал менять концепцию развития городов: в каждой части населенного пункта должны быть детские сады, школы, спортивные залы, парки и скверы.