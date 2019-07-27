Зарезанная под Москвой девушка практически повторила судьбу Мисс
Москвы Оксаны Воеводиной, только для Оксаны все закончилось изгнанием, а
для Наташи Басовой – смертью.
Зарезанная под Москвой девушка практически повторила судьбу "Мисс
Москвы" Оксаны Воеводиной, только для Оксаны все закончилось изгнанием, а
для Наташи Басовой – смертью.
Зарезанная под Москвой девушка стала жертвой ревнивого любовника.
Блогер Лена Миро предупреждает женщин об опасности обмана в отношениях. По ее мнению, каждая дама свободна в выборе – изменять или хранить верность
партнеру. Но, если уж изменять, то делать это открыто – ложь, считает блогер, "сносит крышу мужику".
"Наталья жила с убийцей, а потом у них что-то
случилось. Как она спровоцировала снос крыши у мужика?.. Наташа была красивой,
веселой девчонкой, и скорее всего, *** ее просто приревновал. На пустом или нет
месте – ну, это его не оправдывает", – пишет блогер в своем "Живом
журнале".
Лена Миро видит аналогию в двух случаях – убийстве в
Раменском и истории "Мисс Москвы" Оксаны Воеводиной. Победительницу
столичного конкурса красоты выгнал из дома и из страны король Малайзии, за которого она вышла замуж. Причиной этому стало то, что она родила через полгода после свадьбы.
"Действительно, странно – дети вынашиваются девять месяцев,
а когда молодая жена рожает через полгода, такое наводит на подозрения", -
замечает Миро. По словам блогера, наверняка у короля есть почва для подозрений
– и очень хорошо, что Воеводина закончила свой путь не как .
"Мы все вправе распоряжаться своей судьбой и жизнью.
Своей, я подчеркиваю, и делать с ней все, что вздумается... Рожать не от мужа и
вообще не давать никому отчета ни в чем. Но как и любая другая свобода, наша
женская половая – тоже имеет последствия. Тебя или убьют, или выгонят с
младенцем из дома – последний вариант, кстати, не самый ужасный", -
предупреждает Миро.
Блогер советует женщинам, которые решили гулять, делать это
"открыто и честно". Не стоит быть скрытной с мужчинами, потому что у
них от этого потом, считает Миро, "сносит крышу", как у любовника .