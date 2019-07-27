Зарезанная под Москвой девушка практически повторила судьбу Мисс Москвы Оксаны Воеводиной, только для Оксаны все закончилось изгнанием, а для Наташи Басовой – смертью.

Зарезанная под Москвой девушка практически повторила судьбу "МиссМосквы" Оксаны Воеводиной, только для Оксаны все закончилось изгнанием, адля Наташи Басовой – смертью.Зарезанная под Москвой девушка стала жертвой ревнивого любовника.Блогер Лена Миро предупреждает женщин об опасности обмана в отношениях. По ее мнению, каждая дама свободна в выборе – изменять или хранить верностьпартнеру. Но, если уж изменять, то делать это открыто – ложь, считает блогер, "сносит крышу мужику"."Наталья жила с убийцей, а потом у них что-тослучилось. Как она спровоцировала снос крыши у мужика?.. Наташа была красивой,веселой девчонкой, и скорее всего, *** ее просто приревновал. На пустом или нетместе – ну, это его не оправдывает", – пишет блогер в своем "Живомжурнале".Лена Миро видит аналогию в двух случаях – убийстве вРаменском и истории "Мисс Москвы" Оксаны Воеводиной. Победительницустоличного конкурса красоты выгнал из дома и из страны король Малайзии, за которого она вышла замуж. Причиной этому стало то, что она родила через полгода после свадьбы."Действительно, странно – дети вынашиваются девять месяцев,а когда молодая жена рожает через полгода, такое наводит на подозрения", -замечает Миро. По словам блогера, наверняка у короля есть почва для подозрений– и очень хорошо, что Воеводина закончила свой путь не как ."Мы все вправе распоряжаться своей судьбой и жизнью.Своей, я подчеркиваю, и делать с ней все, что вздумается... Рожать не от мужа ивообще не давать никому отчета ни в чем. Но как и любая другая свобода, нашаженская половая – тоже имеет последствия. Тебя или убьют, или выгонят смладенцем из дома – последний вариант, кстати, не самый ужасный", -предупреждает Миро.Блогер советует женщинам, которые решили гулять, делать это"открыто и честно". Не стоит быть скрытной с мужчинами, потому что уних от этого потом, считает Миро, "сносит крышу", как у любовника .