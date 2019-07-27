Алла Пугачева и Лайма Вайкуле сходили на дискотеку. Две звезды, сидя у моря, обсудили достоинства встретившихся им на тусовке мужчин. Это не понравилось снимавшему все на видео Максиму Галкину, который приструнил размечтавшихся девушек.

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле сходили на дискотеку. Двезвезды, сидя у моря, обсудили достоинства встретившихся им на тусовке мужчин. Этоне понравилось снимавшему все на видео Максиму Галкину, который приструнилразмечтавшихся девушек.Разгоряченные Алла Пугачева и Лайма Вайкуле никак не моглиуспокоиться, дамы вспоминали то одного, то другого кавалера. "Просто ногиотваливаются", – пожаловалась запыхавшаяся Пугачева. "Да ладно,ничего у тебя не отваливается", – оценивающе оглядела Примадонну Вайкуле.Латвийской исполнительнице понравились на дискотеке мужчины помоложе. Вайкуле вспомнила темноволосогокрасавца – однако Примадонна назвала его "сопляком". Оказывается,Алла Пугачева успела выяснить, что молодому человеку всего 55 лет.Лайма настаивала, что надо пойти на другую дискотеку – болеекрутую, где тусуется народ помоложе. Примадонна с ней категорически несогласилась и заявила, что иногда "хочется постарше".Тут Максим Галкин, который снимал девушек на видео для Instagram, не выдержал. "Явам дам постарше", – прикрикнул на разгоряченных похождениями певицшоумен. и Лайма Вайкуле сделали вид, что смутились – но тут жепоказали оператору язык.Звездное семейство отдыхает сейчас на рижском взморье. Отъезд с Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри в отпуск вызвал скандал. Примадонна подъехала на своем лимузине прямо на перрон, к вагону поезда.