Алла Пугачева и Лайма Вайкуле сходили на дискотеку. Две
звезды, сидя у моря, обсудили достоинства встретившихся им на тусовке мужчин. Это
не понравилось снимавшему все на видео Максиму Галкину, который приструнил
размечтавшихся девушек.
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле сходили на дискотеку. Две
звезды, сидя у моря, обсудили достоинства встретившихся им на тусовке мужчин. Это
не понравилось снимавшему все на видео Максиму Галкину, который приструнил
размечтавшихся девушек.
Разгоряченные Алла Пугачева и Лайма Вайкуле никак не могли
успокоиться, дамы вспоминали то одного, то другого кавалера. "Просто ноги
отваливаются", – пожаловалась запыхавшаяся Пугачева. "Да ладно,
ничего у тебя не отваливается", – оценивающе оглядела Примадонну Вайкуле.
Латвийской исполнительнице понравились на дискотеке мужчины помоложе. Вайкуле вспомнила темноволосого
красавца – однако Примадонна назвала его "сопляком". Оказывается,
Алла Пугачева успела выяснить, что молодому человеку всего 55 лет.
Лайма настаивала, что надо пойти на другую дискотеку – более
крутую, где тусуется народ помоложе. Примадонна с ней категорически не
согласилась и заявила, что иногда "хочется постарше".
Тут Максим Галкин, который снимал девушек на видео для Instagram, не выдержал. "Я
вам дам постарше", – прикрикнул на разгоряченных похождениями певиц
шоумен. и Лайма Вайкуле сделали вид, что смутились – но тут же
показали оператору язык.
Звездное семейство отдыхает сейчас на рижском взморье. Отъезд с Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри в отпуск вызвал скандал. Примадонна подъехала на своем лимузине прямо на перрон, к вагону поезда.