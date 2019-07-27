Петр Порошенко, фактически, признал свою вину на допросе в Государственном бюро расследований. Экс-президент Незалежной отказался отвечать на вопросы, ссылаясь на статью конституции – тем самым подтвердив свою причастность к преступлениям.

Петр Порошенко, фактически, признал свою вину на допросе вГосударственном бюро расследований. Экс-президент Незалежной отказался отвечатьна вопросы, ссылаясь на статью конституции – тем самым подтвердив своюпричастность к преступлениям.У Петра Порошенко даже нет готовой версии, чтобы как-топопытаться оправдать решения, принятые им на посту президента. Бывшему лидерутолько и оставалось, что ссылаться на 63 статью конституции, комментирует итогидопроса известный блогер, новоизбранный депутат Верховной рады Максим Бужанский."Это значит не только то, что он полностью виновен вовсем, что предъявляется. Это значит, что он даже не может придумать какую-товерсию, которую можно было бы представить следствию", – пишет депутат Радыв Facebook. Бужанскийпризнается, что ждал этого момента ровно 5 лет – и теперь наслаждается.явился на допрос 25 июля. Как отметил позже юристАндрей Портнов, который лично инициировал несколько уголовных дел противэкс-президента, бывшего лидера Незалежной внезапно поразила амнезия. На всевопросы он либо отвечал, что ничего не помнит, либо заявлял, что не хочетсвидетельствовать против себя.Напомним, когда бывший президент покидал офис ГБР, егоатаковали четверо неизвестных. Один из них запрыгнул на капот автомобиля . Вмешалась охрана и полиция, дело закончилось дракой междусторонниками и противниками Порошенко. Нападавшие тем временем скрылись.