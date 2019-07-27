Лера Кудрявцева перестала скрывать от подписчиков свою дочку Машу. Подписчики решили, что телеведущей не дают покоя лавры Максима Галкина, который публикует отчеты о жизни своих близнецов.

Лера Кудрявцева перестала скрывать от подписчиков свою дочкуМашу. Подписчики решили, что телеведущей не дают покоя лавры Максима Галкина,который публикует отчеты о жизни своих близнецов.Лера Кудрявцева опубликовала в соцсети свежие кадры со своей11-месячной дочкой. Машу сняли крупным планом: телезвезда передумала прятатьребенка от общественности, хотя раньше не размещала в Сети ее снимков.Подписчики предположили, что Лере Кудрявцевой не дает покояслава Максима Галкина, который ведет блоги за пятилетних близнецов Лизу иГарри. И теперь телеведущая будет так же делиться с поклонниками успехамисвоего чада.Супруг Аллы Пугачевой уже давно делится с подписчиками фото– и видеоотчетом, рассказывая о достижениях двойняшек. Шоумен признавался, чтоне видит смысла скрывать детей от поклонников – ведь снимки его наследников ужепоявлялись на страницах светской хроники. решила последовать его примеру.48-летняя вслед за другими звездами отечественного шоу-бизнеса не стала засиживаться в декретном отпуске. Всегочерез несколько недель после родов звезда в качестве ведущей появилась насочинском фестивале "Новая волна", напоминает Teleprogramma.pro.