Лера Кудрявцева перестала скрывать от подписчиков свою дочку
Машу. Подписчики решили, что телеведущей не дают покоя лавры Максима Галкина,
который публикует отчеты о жизни своих близнецов.
Лера Кудрявцева перестала скрывать от подписчиков свою дочку
Машу. Подписчики решили, что телеведущей не дают покоя лавры Максима Галкина,
который публикует отчеты о жизни своих близнецов.
Лера Кудрявцева опубликовала в соцсети свежие кадры со своей
11-месячной дочкой. Машу сняли крупным планом: телезвезда передумала прятать
ребенка от общественности, хотя раньше не размещала в Сети ее снимков.
Подписчики предположили, что Лере Кудрявцевой не дает покоя
слава Максима Галкина, который ведет блоги за пятилетних близнецов Лизу и
Гарри. И теперь телеведущая будет так же делиться с поклонниками успехами
своего чада.
Супруг Аллы Пугачевой уже давно делится с подписчиками фото
– и видеоотчетом, рассказывая о достижениях двойняшек. Шоумен признавался, что
не видит смысла скрывать детей от поклонников – ведь снимки его наследников уже
появлялись на страницах светской хроники. решила последовать его примеру.
48-летняя вслед за другими звездами отечественного шоу-бизнеса не стала засиживаться в декретном отпуске. Всего
через несколько недель после родов звезда в качестве ведущей появилась на
сочинском фестивале "Новая волна", напоминает Teleprogramma.pro.