В результате двух землетрясений, произошедших в субботу, 27 июля, на Филиппинах, погибли, по меньшей мере, восемь человек, около 60 получили травмы различной степени тяжести.

В результате двух землетрясений, произошедших в субботу, 27 июля, на Филиппинах, погибли, по меньшей мере, восемь человек, около 60 получили травмы различной степени тяжести.Первое из землетрясений магнитудой 5,4 произошло на севере Филиппин в муниципалитете Итбаят, его очаг находился на глубине около 9 километров, передает ТАСС. Три часа спустя у берегов того же муниципалитете произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,9. Угроза цунами после ударов стихии не объявлялась.Многие здания на острове разрушены. По информации местных властей, землетрясение застало людей врасплох ранним утром, когда они еще спали, сообщает телеканал "Россия 24".