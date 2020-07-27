Осенью на телеканале НТВ стартует сериал Старые кадры. Главную роль в картине исполняет Борис Щербаков.

Осенью на телеканале НТВ стартует сериал "Старыекадры". Главную роль в картине исполняет Борис Щербаков.70-летнему артисту досталась роль сыщика,оперативника-пенсионера Георгия Бархатова. Вместе сколлегами персонаж распутывает самыесложные дела.По словам Бориса Щербакова, у него много общих черт с героемсериала "Старые кадры". Например, чувство юмора. "Он говорит про себя так: "Яне ангел! Но и не сволочь", – отметил актер.В личной жизни Борис Васильевич оказалсяпостояннее своего персонажа. Актер 40 лет счастлив в браке с коллегой по цеху Татьяной Бронзовой. У знаменитостей есть взрослый сын.В свою очередь Бархатов трижды был в ЗАГСе, но все браки оказались недолговечными. Каждая из жен родила персонажу сериала "Старые кадры" по дочери. Щербаков подчеркнул, что егогерой – человек порядочный. Он поддерживает бывших супруг и детей материально и активноучаствует в их жизни.30 Янв 2020 в 4:18 PSTБорис Щербаков, как и его персонаж, продолжает активно трудиться,хотя давно на пенсии. Ежегодно в свет выходит по два проектас участием актера, такжеонработает на театральной сцене.Борис Васильевич влюблен в профессию. В свое время он приложил много усилий,чтобы поступить в театральный вуз. Каждую роль знаменитость рассматривает как дарнебес. Впрочем, Щербаков не скрывает, что финансовая составляющая в этомвопросе играет значительную роль.