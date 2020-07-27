Буйная растительность на улице Безыменского мешает спокойно жить. Такими словами нашу съемочную группу встретили вот эти жители дома номер 11 «Б». Они рассказывают, что последние 2 года летом

Буйная растительность на улице Безыменского мешает спокойно жить. Такими словами нашу съемочную группу встретили вот эти жители дома номер 11 «Б». Они рассказывают, что последние 2 года летом территория зарастает высокой травой. Местные «джунгли» не только выглядят не эстетично, так еще и пугают людей. Светлана Печкина рассказывает, к ней в гости часто приезжают внуки. Но