В садики с проверкой. Андрей Шохин проконтролировал, как детские дошкольные учреждения возвращаются к привычному режиму работы. Глава администрации Владимира побывал в одном из

В садики с проверкой. Андрей Шохин проконтролировал, как детские дошкольные учреждения возвращаются к привычному режиму работы. Глава администрации Владимира побывал в одном из муниципальных детсадов, в микрорайоне Коммунар. До снятия коронавирусных ограничений в учреждении работали дежурные группы, теперь же вернуться к воспитателям и одногруппникам могут все воспитанники. При этом безопасность детей обеспечивается в полной мере.