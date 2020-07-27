Выбор редакции - компас в море новостей!

Выбор редакции - компас в море новостей!В ФОНД ЗПРПЛАТЫ На стабилизацию рынка труда во Владимирской области выделено 34 млн. рублей https://vladtv.ru/society/113225/ТРУДНЫЙ ОТДЫХ Во Владимирской области туристу возместили ущерб за аннулированную путевку https://vladtv.ru/society/113287/ЖИВАЯ ШКОЛА Владимирские школьники начнут учиться 1 сентября в обычном формате https://vladtv.ru/society/113297/ВОДА ЗАЖДАЛАСЬ С 27 июля во Владимирской области могут открыть купальный сезон https://vladtv.ru/incidents/113289/«ПОД ФАНФАРЫ» День рождения владимирского актера, веселившего СССР https://vladtv.ru/society/113221/