Переговоры о дальнейшей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства продолжаются второй год. Москве не стоит питать иллюзий на сговорчивость Александра Лукашенко: предлагаемые Кремлем документы он не подпишет, считает политолог Арсений Савицкий.

Переговоры о дальнейшей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства продолжаются второй год. Москве не стоит питать иллюзий на сговорчивость Александра Лукашенко: предлагаемые Кремлем документы он не подпишет, считает политолог Арсений Савицкий.Несмотря на сложность переговоров, Россия от повестки углубленной интеграции не отказывается. Александр Лукашенко готов рассмотреть предлагаемые Москвой варианты относительно единого рынка услуг, беспрепятственного передвижения граждан, товаров и капитала, отметил политолог Арсений Савицкий.Проблема в том, подчеркнул эксперт, что Москва настаивает на подписании договоренностей единым пакетом, в котором содержатся и экономические, и военно-политические нормы. Для Лукашенко это неприемлемо, уверен Савицкий.Политолог пояснил, что в случае подписания пакета договоренностей Белоруссия окажется в зависимости от России. Республика лишится равноценного голоса в Союзном государстве, уверен эксперт.Из этого он делает вывод: пока Лукашенко президент, углубленной интеграции Белоруссии с Россией не будет. Подписываться под невыгодными для себя условиями Батька не будет, уверен Савицкий.Поэтому он прогнозирует дальнейшее охлаждение в отношениях Москвы и Минска. Но от своих планов Кремль не отказывается и попытается решить вопрос до 2024 года, сказал политолог в интервью белорусскому порталу UDF.by.Лукашенко: Чисто экономические вопросы по интеграции, но по настоящей интеграции, а не так, как плявузгаюць в средствах массовой информации в России. Они понимают интеграцию как поглощение Беларуси Россией. Это не интеграция, а инкорпорация. На это я никогда не пойду— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Москва будет обсуждать скидки на газ для Минска после подписания документов по интеграции. "Верю в то, что если мы совместно по этим картам создадим единое пространство", – сказал глава правительства в ходе отчета в Госдуме.Ранее главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что в Москве предлагали пост спикера парламента Союзного Государства. Батька отказался.