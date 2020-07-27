Что было сделано в городе за пять лет, каков промежуточный финал и какой сюрприз ожидает туристов за Восточным мостом?

Итоги проекта "Киржач туристический". Что было сделано в городе за пять лет, каков промежуточный финал и какой сюрприз ожидает туристов за Восточным мостом - расскажет Мария Городская.Типографский мост - именно здесь начинается туристический маршрут по Киржачу. Объект занесен в Книгу рекордов России как самый длинный деревянный пешеходный мост в нашей стране, его длина — 555 метров. Раньше туристам, доходившим до его конца, приходилось разворачиваться - и идти обратно в центр города. Теперь же они оказываются прямо рядом с типографией, а дальше их ждет петляющий, как дракон, Восточный мост. Если пройти его до конца - с Востока на Запад - можно выйти к другой зоне отдыха - Музею ледниковых камней под открытым небом. Это подарок городу от Киржачской типографии.Евгений Фёдоров, меценат, генеральный директор ОАО "Киржачская типография": «Прообраз славянского городища, с различными видами камней. Тех самых камней, которые принес когда-то, 80 тысяч лет назад, принес нам ледник».Здесь, в историко-геологическом музее под открытым небом вы точно не потеряетесь - ориентиром служит пирамида из камней - тур. Магические круги, кромлехи и улита - туристы узнают здесь много нового и наберутся сил для следующего путешествия.Евгений Фёдоров, меценат, генеральный директор ОАО "Киржачская типография": «Буквально на днях я, выезжая отсюда, встретил одноклассника, который тащил за собой убивающегося внука. Говорит, я третий день сюда его привожу, вот он прилипает к одному из камней и все, и не отходит. Ребенку три года, наверное, дети что-то большее чувствуют. И это, наверное, показатель того, что в них что-то все равно есть. Что-то такое сильное, интересное, уникальное, замечательное».Музей ледниковых камней и озеро Сердце, которое находится неподалеку, скоро соединит белая стрела - прообраз Млечного пути будет идти от камня, символизирующего Солнце - и пронзать озеро Сердце. Оно меняет форму и размер в зависимости от разлива - именно так и создается эффект сердцебиения - это прекрасное место для прогулок влюбленных. В нем уже появились маленькие обитатели - красные рыбки. А еще совсем скоро туристам можно будет отдохнуть на металлическом мосту - из романтичных сердец.Евгений Фёдоров, меценат, генеральный директор ОАО "Киржачская типография": «И к нему будет примыкать большой, интересный парк - дендрарий. В котором будет порядка пятидесяти, может быть, семидесяти видов деревьев. Со скамеечками, с фонариками, то есть это будет одна из самых интереснейших зон отдыха, и место отдыха для наших горожан, для наших гостей и туристов».За эти пять лет Киржач заметно преобразился - 26 объектов города стали популярными достопримечательностями. Туристический маршрут проложен - с Восточного моста туристы сразу попадают в Музей ледниковых камней, возле него - озеро Сердце и если пройти еще немного левее - вы попадете на Железный мост - он ведет прямо в центр гостеприимного города. А уже в следующем году ожидается открытие пляжа и еще одной зоны отдыха - Медного острова.Мария Городская, Максим Котов"Вести-Владимир"