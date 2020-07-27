С просьбой сделать подъезды к домам жители микрорайона Коммунар обратились к депутату Николаю Питиримову.

С просьбой сделать подъезды к домам жители микрорайона Коммунар обратились к депутату Николаю Питиримову.Ольга Плохова, жительница микрорайона Коммунар: «Была яма, не проехать-не пройти, детишки катаются, ужасная была яма. Когда дожди, вообще, по щиколотку. Обращались к Николаю Владимировичу, он нас услышал, огромное спасибо ему от лица всей улицы, что у нас наконец-то будет цивилизованная дорога».Наталья Казакова, жительница микрорайона Коммунар: «До такой степени ямы, что ходить просто не выносимо особенно с детишками, с колясками. И вот наконец нас услышали, мы очень рады, и просто хотим сказать большое спасибо».Асфальт положат перед 46-ой школой. Парковкой пользуются родители, привозят детей в школу. На Судогодском шоссе, улице Зелёной и Ладожской сделают подъезды к домам. В планах - и ремонт центральной дороги. Также дорожники заасфальтируют самые проблемные участки по всему Коммунару. Работы планируют закончить через три недели.Николай Питиримов, депутат Совета народных депутатов г. Владимира: «Работаем с администрацией, вносим свои предложения по самым проблемным точкам, которые необходимо решить. Я регулярно встречаюсь с жителями, провожу приёмы, я живу в этом микрорайоне, сам езжу по этим дорогам, тоже прекрасно всё вижу. И на основании моего общения, обращений граждан, личного опыта происходит работа».Нина Глизница, Илья Хлудов