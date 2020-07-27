Принадлежащая российскому бизнесмену Роману Авдееву группа компаний Инград за первые шесть месяцев текущего года реализовала недвижимость на общую сумму в 35,2 миллиарда рублей. Объем продаж увеличился на 24%, сообщили в пресс-службе компании.

Принадлежащая российскому бизнесмену Роману Авдееву группа компаний "Инград" за первые шесть месяцев текущего года реализовала недвижимость на общую сумму в 35,2 миллиарда рублей. Объем продаж увеличился на 24%, сообщили в пресс-службе компании.В первой половине 2020 года ГК "Инград" реализовала 218 тысяч квадратных метров жилья общей стоимостью более 33 миллиардов рублей. Это на 28% больше в стоимостном и на 11% в натуральном выражении, чем за первые шесть месяцев 2019 года, уточнили в девелоперской компании.За прошедшие полгода ГК "Инград" ввела в эксплуатацию 196,2 тысячи квадратных метров жилья, из них 177,5 тысячи – в Москве, а оставшиеся 18,7 тысячи – в ближайшем Подмосковье.Подросли и цены. Средняя стоимость реализованного жилья увеличилась на 15% – до 154,6 тысячи рублей за "квадрат". При этом в Москве средний ценник за квадратный метр вырос до 225 тысяч рублей, а в области – до 97,1 тысячи.По-прежнему большая часть клиентов приобретает жилье с помощью ипотеки – 66%. Продолжает расти и процент сделок с эскроу-счетами – за первые шесть месяцев текущего года их доля достигла 52%. На начало июля остаток средств на эскроу-счетах составлял около 30 миллиардов рублей.Принадлежащая бизнесмену Роману Авдееву группа компаний "Инград" работает на девелоперском рынке с 2012 года. Компания занимается крупными проектами в Москве и в близлежащих районах области.Как писали "Дни.ру", аналитики Московского кредитного банка (МКБ) уверены, что рынок недвижимости после эпидемии коронавируса. В МКБ призвали участников рынка к консолидации усилий. Эксперты банка напомнили, что строительство тесно связано с другими отраслями – промышленными предприятиями, транспортной сферой и прочим.