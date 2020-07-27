Сегодня в ходе заседания депутаты удовлетворили его заявление об отставке.

Глава администрации Камешковского района Анатолий Курганский досрочно сложил с себя полномочия. Сегодня в ходе заседания депутаты удовлетворили его заявление об отставке. Курганский планирует принять участие в новом конкурсе на должность главы.Напомним, в нескольких муниципальных образованиях Владимирской области состоятся выборы в представительные органы местного самоуправления. Глав администраций назначат депутаты.