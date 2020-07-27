Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире. По его словам, темпы пандемии ускоряются.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире. По его словам, темпы пандемии ускоряются.За последний месяц количество зараженных COVID-19 резко увеличилось. Всего опасный вирус выявили более чем у 16 миллионов человек. Жертвами инфекции стали около 640 тысяч пациентов."Темпы пандемии продолжают ускоряться", – цитирует Гебрейесуса пресс-служба ВОЗ в социальной сети "Твиттер". Генеральный директор организации отметил, что в последние две недели число больных коронавирусом удвоилось.Эксперт добавил, что соберет в ближайшее время чрезвычайный комитет ВОЗ, который даст свежую оценку . Специалисты предложат дальнейшие рекомендации по борьбе с инфекцией.Первое место по количеству больных занимают Соединенные Штаты Америки. В стране зафиксировали 4,4 миллиона случаев. За ними следует Бразилия, где выявили 2,4 миллиона инфицированных. Тройку замыкает Индия с 1,4 миллиона зараженных.10 Июн 2020 в 12:07 PDTВласти нескольких стран, отменивших карантин, были вынуждены вновь ввести ограничения. В Израиле закрыли спортивные залы, рестораны и клубы, в столице Сербии ввели комендантский час, а в одном из сообществ Испании жителей обязали носить средства защиты.