Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает интеграцию с нашей страной ненужной. Соперница нынешнего главы государства на предстоящих 9 августа выборах считает, что Белоруссия должна быть независимым государством.

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает интеграцию с нашей страной ненужной. Соперница нынешнего главы государства на предстоящих 9 августа выборахсчитает, что Белоруссия должна быть независимым государством.Светлана Тихановская заявила, что республике нужна самостоятельность. Она заявила, что Белоруссии нужны обычные межгосударственные связи, без дополнительных договоров.По мнению политика, в этом случае у России не возникнет соблазна "кого-то куда-то присоединять". Светлана Тихановская добавила, что наши страны и так дружат. Она уверена, что государствам надо развивать экономические отношения на равных.Главная конкурентка Лукашенко также отметила, что белорусы очень заинтересованы в том, чтобы "Россия была демократическим цивилизованным государством". Она подчеркнула, что республика готова дружить со всеми, но в своих интересах.В Гомеле сейчас самый массовый митинг в поддержку бесстрашной белорусской женщины Светланы Тихановской, бросившей вызов жестокому и подлому диктатору Лукашенко.Море людей - море фонариков.Их свет освещает наш путь к свободе!Жыве Беларусь! ♥️✊✌️— Лизистрата 97% (@Lysistrata_by)Ранее была опубликована предвыборная программа Светланы Тихановской. В ней она заявила о важности развития образования на белорусском языке. Политик выступила за белорусизацию.Отметим, что Светлана Тихановская – серьезный соперник действующему главе Белоруссии. На митинги в ее поддержку в городах республики порой Популярности политику добавляет то, что ее поддержали сторонники других популярных политиков, которых по разным причинам не зарегистрировали кандидатами в президенты.