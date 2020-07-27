Число зараженных коронавирусом в России превысило 818 тысяч. Свежие данные опубликовал оперативный штаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Число зараженных коронавирусом в России превысило 818 тысяч. Свежие данные опубликовал оперативный штаб Москвы по борьбе с COVID-19.Коронавирус в России за последние сутки выявили у 5 635 человек, почти четверть из них не имели симптомов. За то же время вылечились 3 079 пациентов.В Москве выявлено 694 инфицированных, в области – 139. В Санкт-Петербурге зафиксировано 172 новых случая.С начала эпидемии коронавирус в России обнаружен у 818 120 человек, из них 603 329 вылечились. Зафиксировано 13 354 летальных исхода, 85 – за последние сутки.Принимающий международные рейсы терминал D аэропорта Шереметьево 27 июля возобновил работу в полном объеме. Он был временно закрыт из-за снижения пассажиропотока в связи с распространением коронавируса.В России за время карантина на 22% выросли продажи текилы, рома и других алкогольных напитков. Эксперты объяснили это закрытием заведений общепита и запретом на посещение зарубежных стран.Специалист по оказанию первичной помощи населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал, чем отличается грипп от COVID-19. Последний развивается постепенно, пациенты отмечают потерю вкуса и обоняния. Первый дает о себе знать сразу – самочувствие стремительно ухудшается, резко повышается температура.Коронавирусом в мире, по данным Университета Джона Хопкинса, заразились более 16 миллионов человек. В Соединенных Штатах выявлено свыше 4,1 миллиона инфицированных.