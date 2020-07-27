Гостем нового выпуска шоу Судьба человека стал Владимир Кузьмин. Музыкант вспомнил, как началась его карьера, и рассказал о нежных чувствах к Алле Пугачевой.

Гостем нового выпуска шоу "Судьба человека" стал Владимир Кузьмин. Музыкант вспомнил, как началась его карьера, и рассказал о нежных чувствах к Алле Пугачевой.Как сообщил музыкант, все началось с просьбы Примадонны. В 80-х ее пригласили выступить на рок-фестивале в Германии. Артистка растерялась – ей потребовался человек, который смог бы подготовить программу, адаптированную к мероприятию. Звезде посоветовали обратиться к Владимиру Кузьмину.Алле Пугачевой понравилось работать с музыкантом, и она замолвила за него словечко в Кремле, отметив, что только с ним поедет в Германию. Так сбылась мечта рокера оказаться за границей. После выступления на фестивале в СССР вышла статья с заголовком "У нас две звезды – Пугачева и Кузьмин". Прочитав этот материал, Игорь Николаев написал хит "Две звезды".Владимир отказывался петь "попсовую" композицию, но Примадонна убедила. Когда трек зазвучал по радио, у Кузьмина не стало отбоя от поклонников. В эфире шоу "Судьба человека" артист пожаловался, что в то время ему приходилось тяжело – играл по три-четыре концерта в день.Об отношениях с Аллой Пугачевой музыкант вспоминает с теплом и уважением. Примадонна выступала в качестве его продюсера и советника по стилю: подсказывала, что петь, как одеваться. Артисты работали вместе несколько лет. В таких условиях романа избежать сложно. "Все было совершенно естественно", – отметил Владимир Кузьмин в эфире шоу "Судьба человека".