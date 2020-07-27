Звезда сериала Папины дочки порадовала поклонников снимком с младшим наследником. Сыну Дарьи Мельниковой в декабре будет два года.

Звезда сериала "Папины дочки" порадовала поклонников снимкомс младшим наследником. Сыну Дарьи Мельниковой в декабре будет два года.Актриса счастлива в браке с коллегой по цеху АртуромСмольяниновым. Супруги воспитывают двоих детей. Старший ребенок звезды сериала "Папиныдочки" родился в октябре 2015 года. Малыша назвали в честь папы – Артуром.Спустя время Дарья Мельникова и Артур Смолянинов вновь сталиродителями. Артистка подарила возлюбленному сына Марка.Сейчас знаменитость находится в декретном отпуске. В карьереона сделала паузу. Звезда сериала "Папины дочки" ведет блог для мам в "Инстаграм".В профиле знаменитость опубликовала фото с младшим отпрыском. В кадре артистка позирует, держа мальчика наруках. Ребенок отвернулся от камеры, продемонстрировав светлые локоны.Пост Дарья Мельникова посвятила ненужным детским вещам.Актриса рассказала, как поступает с одеждой, которая уже мала ее мальчишкам. Пословам знаменитости, ползунки и распашонки можно передать знакомым, у которыхвот-вот должен появиться малыш, или отдать на благотворительность в соцслужбы. Вещи, потерявшие презентабельный вид, актриса предлагает отдавать наутилизацию.Чтобы освободить место в доме, звезда сериала "Папины дочки"рекомендует навести порядок в игрушках малышей. Поломанные машинки и томуподобное звезда в квартире не держит – все выкидывает."Складываем в отдельный пакет все "дубли", если только у васне двое и больше детей, где это необходимо. И отдаем. Либо храним в дальнемуглу, но это чревато накоплением хлама", – поделилась опытом знаменитость.26 Июл 2020 в 10:43 PDTПо мнению , если ребенок неберет в руки игрушку в течение шести месяцев, то ее следует отдать, либоспрятать, чтобы позже выдать ее малышу под видом новой."Избавляемся от мягких игрушек, оставляем только топ-медведяили зайца. Вот увидите, как проще станет дышать. И больше не покупаем их", -посоветовала Дарья Мельникова.