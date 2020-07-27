Звезда сериала Папины дочки порадовала поклонников снимком
с младшим наследником. Сыну Дарьи Мельниковой в декабре будет два года.
Звезда сериала "Папины дочки" порадовала поклонников снимком
с младшим наследником. Сыну Дарьи Мельниковой в декабре будет два года.
Актриса счастлива в браке с коллегой по цеху Артуром
Смольяниновым. Супруги воспитывают двоих детей. Старший ребенок звезды сериала "Папины
дочки" родился в октябре 2015 года. Малыша назвали в честь папы – Артуром.
Спустя время Дарья Мельникова и Артур Смолянинов вновь стали
родителями. Артистка подарила возлюбленному сына Марка.
Сейчас знаменитость находится в декретном отпуске. В карьере
она сделала паузу. Звезда сериала "Папины дочки" ведет блог для мам в "Инстаграм".
В профиле знаменитость опубликовала фото с младшим отпрыском. В кадре артистка позирует, держа мальчика на
руках. Ребенок отвернулся от камеры, продемонстрировав светлые локоны.
Пост Дарья Мельникова посвятила ненужным детским вещам.
Актриса рассказала, как поступает с одеждой, которая уже мала ее мальчишкам. По
словам знаменитости, ползунки и распашонки можно передать знакомым, у которых
вот-вот должен появиться малыш, или отдать на благотворительность в соцслужбы. Вещи, потерявшие презентабельный вид, актриса предлагает отдавать на
утилизацию.
Чтобы освободить место в доме, звезда сериала "Папины дочки"
рекомендует навести порядок в игрушках малышей. Поломанные машинки и тому
подобное звезда в квартире не держит – все выкидывает.
"Складываем в отдельный пакет все "дубли", если только у вас
не двое и больше детей, где это необходимо. И отдаем. Либо храним в дальнем
углу, но это чревато накоплением хлама", – поделилась опытом знаменитость.
26 Июл 2020 в 10:43 PDT
По мнению , если ребенок не
берет в руки игрушку в течение шести месяцев, то ее следует отдать, либо
спрятать, чтобы позже выдать ее малышу под видом новой.
"Избавляемся от мягких игрушек, оставляем только топ-медведя
или зайца. Вот увидите, как проще станет дышать. И больше не покупаем их", -
посоветовала Дарья Мельникова.