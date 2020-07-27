Злоумышленник, имея по служебной необходимости банковскую карту магазина, тайно использовал ее для личных покупок...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы задержали мужчину по подозрению в краже денежных средств с банковской карты компании.В территориальный отдел полиции поступило заявление от представителя одного из магазинов по продаже и доставке продуктов питания, расположенного на улице Скульптора Мухиной. Он сообщил, что в результате проверки счетов были выявлены расходы не по назначению. Материальный ущерб составил более 830 тысяч рублей.В результате проведенных мероприятий участковые уполномоченные полиции территориального ОМВД задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний приезжий мужчина, работающий в данном магазине сборщиком интернет-заказов.Установлено, что задержанный, имея по служебной необходимости банковскую карту магазина, тайно использовал ее для личных покупок. Злоумышленник приобретал различную технику, которую потом перепродавал, а денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93